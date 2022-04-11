ЗМІ: банки відмовляються кредитувати індійського нафтопереробника Роснєфті

Деякі банки призупиняють кредитування індійської нафтопереробної компанії Nayara, що належить Роснєфті.

Про це повідомляє reuters із посиланням на джерела.

Індійський банк HDFC та деякі іноземні банки припинили пропонувати торгові кредити на імпорт нафти компанії.

А деякі постачальники вимагають передоплату, щоб уникнути потенційних проблем, пов'язаних із західними санкціями.

За словами джерел, щоб уникнути потреби у кредитах для фінансування зовнішньої торгівлі, компанія продає більше свого очищеного палива в Індії.

Нагадуємо:

Nayara не потрапила під санкції у рамках міжнародної відповіді на вторгнення Росії в Україну, але під неї потрапив російський енергетичний гігант Роснєфть, якому належить 49% індійського нафтопереробного заводу.