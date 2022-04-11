Аграрний фонд розпочав закупівлю зерна 2022 року
Понеділок, 11 квітня 2022, 20:22 -
Аграрний фонд розпочав весняну кампанію закупівлі зерна врожаю 2022 року.
Про це йдеться у повідомленні установи.
Авансові платежі Аграрний фонд здійснює під заставу майбутнього врожаю в розмірі 50-70% від загальної вартості законтрактованого зерна. Обов’язковою умовою співпраці є страхування посівів.
Рівень цін закупівлі сільськогосподарської продукції майбутнього врожаю, виходячи з яких здійснюється попередня оплата за договорами, на зерно пшениці 2 класу становить 5 472 грн/т, пшениці 3 класу – 5 301 грн/т.
Згідно з умовами програми закупівлі майбутнього врожаю обсяг мінімальної закупівельної партії для пшениці становить 100 тонн.
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