Польский гігант сантехніки Cersanit припиняє роботу в Росії

Cersanit

Компанія Cersanit обмежила інвестиції для трьох російських фабрик з виробництва сантехніки. Тепер власник планує продати їх іноземним інвесторам.

Про це повідомляє польське видання Business Insider з посиланням на прес-реліз компанії.

Спочатку Cersanit обмежила 83 млн євро інвестицій у власні заводи у Фряново, Кучино та Сизрані, де працює 1500 людей. Тепер власник веде перемовини про продаж фабрик із китайськими, турецькими та арабськими інвесторами.

"Продаж активів у Росії, в якій Cersanit присутній з 1998 року, – це єдиний категоричний та остаточний крок, який можна зробити, щоб не бути помилково звинуваченим у будь-якій причетності до конфлікту", – пише президент компанії Маріуш Соснєж.

Наразі Cersanit продовжує обслуговувати ринок країни-окупанта та сплачувати податки. Раніше в польському уряді запропонували запровадити додаткові податки для компаній, які продовжують працювати в Росії.

Економічна правда