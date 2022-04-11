Замість "паляниці": в Україні запрацював додаток для перевірки підозрілих осіб
В Україні запрацював додаток "ТиХто" для перевірки підозрілих осіб.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Додаток за підтримки кіберфахівців Служби безпеки розробили команди YouControl та Artellence.
Його основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.
Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.
Завдяки йому можна перевірити:
чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим;
чи перебуває людина в державному розшуку;
чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів;
чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець";
чи перебуває автомобіль особи в розшуку.
У разі виявлення за допомогою додатку "фактору ризику" необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки.
Економічна правда
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