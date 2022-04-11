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Замість "паляниці": в Україні запрацював додаток для перевірки підозрілих осіб

Понеділок, 11 квітня 2022, 19:49 - Економічна правда
 
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

В Україні запрацював додаток "ТиХто" для перевірки підозрілих осіб.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Додаток за підтримки кіберфахівців Служби безпеки розробили команди YouControl та Artellence.

Його основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.

Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.

Завдяки йому можна перевірити:

чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим;

чи перебуває людина в державному розшуку;

чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів;

чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець";

чи перебуває автомобіль особи в розшуку.

У разі виявлення за допомогою додатку "фактору ризику" необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки.

Економічна правда

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