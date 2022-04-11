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Ощадбанк запускає програму підтримки релокації бізнесу

Понеділок, 11 квітня 2022, 18:30 - Економічна правда

Державний Ощадбанк розпочинає кредитування як діючих, так і нових клієнтів, що вимушені переміщувати свій бізнес без зміни виду діяльності з регіонів, де ведуться активні бойові дії, до іншої місцевості в Україні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Умови програми: 

Кредити на поповнення обігових коштів строком до 36 місяців та на інвестиційні потреби до 60 місяців.  

Ставка для клієнта від 0% при залученні фінансування в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Покриття до 50% суми кредиту за програмою державних гарантій на портфельній основі. 

Можливість залучити до 60 млн грн.

Ощад розглядає також інші види забезпечення.

Для участі в програмі підприємство повинно мати досвід ведення бізнесу не менше 2 років.  

Економічна правда

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