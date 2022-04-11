Ощадбанк запускає програму підтримки релокації бізнесу
Державний Ощадбанк розпочинає кредитування як діючих, так і нових клієнтів, що вимушені переміщувати свій бізнес без зміни виду діяльності з регіонів, де ведуться активні бойові дії, до іншої місцевості в Україні.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Умови програми:
Кредити на поповнення обігових коштів строком до 36 місяців та на інвестиційні потреби до 60 місяців.
Ставка для клієнта від 0% при залученні фінансування в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Покриття до 50% суми кредиту за програмою державних гарантій на портфельній основі.
Можливість залучити до 60 млн грн.
Ощад розглядає також інші види забезпечення.
Для участі в програмі підприємство повинно мати досвід ведення бізнесу не менше 2 років.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"