"Дешево, але якісно": у Зеленського хочуть видавати квартири переселенцям вже за 3-4 місяці

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В Офісі президента шукають можливості побудувати "дешеве, але якісне" житло для внутрішьнопереміщених осіб.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Forbes.

"Ми побудуємо для [переміщених осіб] не якісь модульні тимчасові споруди, а нормальні домівки в 10 регіонах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці. Це будуть саме квартири – в більшості двокімнатні, але й однокімнатні і трикімнатні", – повідомив Тимошенко.

За його словами, після відновлення домівок переселенців в містах, де вони жили до війни, – ті повернуться додому, а нові квартири віддадуть військовим і всім іншим, хто стояв у чергах.

За словами Тимошенка, загалом побудують декілька десятків тисяч квартир. Перші квартири планують отримати через три-чотири місяці.

Один із варіантів швидкого отримання житла – викуп квартир у не введених в експлуатацію комплексах, але фактично готових житлових будинках.

"У найближчий місяць держава почне їх викупати і надавати переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою", – сказав Тимошенко.

Першочергово квартири надаватимуть тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах і так далі.

"Очільники областей складають списки тих, кого потрібно найперше переселяти", – повідомив заступник голови ОП.

Розрахунки вартості програми для державного бюджету ще тривають.

"Зрозуміємо до кінця тижня [скільки це коштуватиме]. Наша мета – через тиждень-два виходити на фундаментні роботи, не втрачаючи час, поки йдуть розрахунки.

[Вартість квадратного метра житла коштуватиме] набагато менше за 1 тисячу доларів. Ми поговорили з будівельниками з кожного регіону, щоб вони мінімізували свою "дельту" і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно", – переконує Тимошенко.