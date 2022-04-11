ЄС додав 21 російську авіакомпанію до списку заборонених

Європейська комісія додала 21 російську авіакомпанію до списку перевізників, яким заборонено працювати на території блоку, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Про це йдеться у заяві ЄК, повідомляє "Європейська правда".

Комісія оновила Перелік авіаційної безпеки ЄС, який є списком авіакомпаній, що підпадають під заборону або експлуатаційні обмеження в межах Європейського Союзу, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Після оновлення 21 авіакомпанія, сертифікована в Росії, тепер включена до списку, який відображає серйозні занепокоєння щодо безпеки через вимушену перереєстрацію російських літаків іноземної власності, свідомо дозволяючи їх експлуатацію без дійсних сертифікатів льотної придатності. Це порушує міжнародні стандарти авіаційної безпеки.

Комісар з питань транспорту Адіна Велян сказала: "Федеральне агентство повітряного транспорту Росії дозволило російським авіакомпаніям експлуатувати сотні іноземних літаків без дійсного сертифіката льотної придатності. Зацікавлені російські авіакомпанії свідомо зробили це, порушуючи відповідні міжнародні стандарти безпеки".

За її словами, це не тільки є явним порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), але й створює безпосередню загрозу безпеці.

"Ми живемо в умовах неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії проти України. Але я хочу чітко пояснити, що це рішення не є черговою санкцією проти Росії, воно було прийнято виключно з технічних міркувань та міркувань безпеки. Ми не змішуємо безпеку з політикою", - додала Велян.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США повідомило про запровадження обмежень на експорт проти російських авіакомпаній "Аерофлот", Utair та Azur air.

Європейська правда