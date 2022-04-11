Україна отримала від Швеції 44,5 мільйони євро: куди підуть кошти

"Ми вдячні державі Швеція, а також іншим нашим європейським партнерам за вагому фінансову підтримку, яку ми отримуємо зокрема через інструменти Світового банку. Вона є надзвичайно важливою в умовах військового часу", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, така допомога дозволить Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямків і дозволить забезпечити макрофінансову рівновагу.

У рамках угоди дана позика від МБРР надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.

Економічна правда