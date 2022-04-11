Україна отримала від Швеції 44,5 мільйони євро: куди підуть кошти
Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) черговий транш на 44,5 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку черговий транш на 44,5 млн євро у рамках Угоди про позику "Додаткова позика для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", - йдеться у повідомленні.
"Ми вдячні державі Швеція, а також іншим нашим європейським партнерам за вагому фінансову підтримку, яку ми отримуємо зокрема через інструменти Світового банку. Вона є надзвичайно важливою в умовах військового часу", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, така допомога дозволить Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямків і дозволить забезпечити макрофінансову рівновагу.
У рамках угоди дана позика від МБРР надається на бюджетну підтримку для забезпечення першочергових соціальних видатків, а також видатків на охорону здоров’я.
Економічна правда
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