Російська залізниця допустила дефолт за облігаціями

Компанія "Російська залізниця" визнана Комітетом з кредитних деривативів такою, що перебуває у стані дефолту, по одному випуску євробондів.

Про це пише Bloomberg.

"Російську залізницю" було визнано неплатоспроможною за облігаціями через невиплату відсотків минулого місяця, що стало першим подібним рішенням відтоді, як проти Росії було запроваджено санкції, що ускладнили фінансові операції.

За даними Комітету визначення кредитних деривативів, несплата кредиту відбулася після того, як купон, який необхідно було виплатити 14 березня, не дійшов до інвесторів до кінця 10-денного пільгового періоду.

Контракти, що страхують борг компанії від дефолту, буде активовано.

Рішення було ухвалено, оскільки інвестори зосередилися на тому, чи не відбудеться дефолт за суверенними облігаціями країни після того, як купонні виплати за двома цінними паперами минулого тижня були зроблені в рублях, хоча облігації цього не допускали.

Якщо це станеться, це буде перший зовнішній дефолт Росії більш ніж за століття. Обидві ноти мають 30-денний пільговий період.