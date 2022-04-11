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"Литовські залізниці" закривають представництва в РФ та Білорусі

Понеділок, 11 квітня 2022, 14:18 - Олексій Павлиш

Державна компанія Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовські залізниці) закриває свої представництва у РФ та Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії від 11 квітня.

"Ми рішуче засуджуємо російську війну в Україні, тому ми шукаємо способи допомогти народу України, який бореться за свободу. Представництва в Білорусі та Росії мали на меті співпрацю та пошук нових контактів з бізнес-партнерами в цих країнах, але можливостей для таких контактів не залишилось.

Таким чином, закриття представництв є необхідним кроком", - заявив генеральний директор LTG Егідіюс Лазаускас.

Офіси LTG в Росії та Білорусі були створені близько десяти років тому. Зараз триває процес їх ліквідації і він може тривати 3-6 місяців.

У компанії нагадали, що в березні підприємство залізничних вантажоперевезень LTG Cargo групи заборонило використання всіх вагонів компанії при перевезенні вантажів до Білорусі та Росії, а також до інших держав транзитом через ці країни.

Економічна правда

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Литва залізниця Росія Білорусь
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