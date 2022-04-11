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"Укрпошта" припиняє випуск поштових марок з літерними номіналами Z і V

Понеділок, 11 квітня 2022, 13:53 - Економічна правда

Укрпошта більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V, а також марки з номіналом Z.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

Поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V – це тариф вартістю 12 грн для пересилання простих листів масою до 50 г по Україні, найпопулярніший серед тарифів в Україні. Марки з номіналом Z – це еквівалент 1 долара для міжнародної доставки листів масою до 50 г.

Ці та інші літерні позначення номінальної вартості Укрпошта почала активно використовувати з 2017 року.

"Завдяки старанням Росії літери V і Z стали символами нового фашизму і терору, тому національний оператор ухвалив рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами", – йдеться у повідомленні. 

Зважаючи на особливості виготовлення маркованої продукції та технічні можливості підприємств-виробників, розробка нових знаків поштової оплати займе деякий час. 

Економічна правда

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