"Укрпошта" припиняє випуск поштових марок з літерними номіналами Z і V

Укрпошта більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V, а також марки з номіналом Z.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

Поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V – це тариф вартістю 12 грн для пересилання простих листів масою до 50 г по Україні, найпопулярніший серед тарифів в Україні. Марки з номіналом Z – це еквівалент 1 долара для міжнародної доставки листів масою до 50 г.

Ці та інші літерні позначення номінальної вартості Укрпошта почала активно використовувати з 2017 року.

"Завдяки старанням Росії літери V і Z стали символами нового фашизму і терору, тому національний оператор ухвалив рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами", – йдеться у повідомленні.

Зважаючи на особливості виготовлення маркованої продукції та технічні можливості підприємств-виробників, розробка нових знаків поштової оплати займе деякий час.

Економічна правда