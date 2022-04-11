Як оформити "євробляху" під час воєнного стану – роз'яснення митниці

Порядок оформлення автомобіля з іноземною реєстрацією залишається незмінним, окрім скасування мита, податку на додану вартість та акцизу.

Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.

Акцизний податок, мито та ПДВ тимчасово скасовані для громадян, які ввозять транспортні засоби, зокрема:

легкові авто та кузови до них; напівпричепи та причепи; вантажні транспортні засоби та транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів та понад 10 осіб; мотоцикли.

Водночас, порядок оформлення авто залишається таким, що діяв до прийняття відповідних спрощень.

Серед інших новацій зазначеного Закону – під час оформлення зокрема авто з іноземною реєстрацією плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб не справляється.

Спрощення не застосовуються до авто з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій.

По завершенню дії воєнного стану громадянам не потрібно буде доплачувати платежі, від яких вони наразі звільнені. Законом не передбачено відстрочень.

"Відтак, тепер громадяни можуть розраховувати на значну економію витрат. Потрібно сплатити лише збори на першу реєстрацію авто та на його сертифікацію", – йдеться у повідомленні.

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Економічна правда