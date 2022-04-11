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Кабмін може повернути відшкодування ПДВ окремим підприємствам – Гетманцев

Понеділок, 11 квітня 2022, 12:42 - Економічна правда

Кабінет міністрів і профільний комітет парламенту обговорюють можливість часткового поновлення відшкодування податку на додану вартість для підприємств стратегічного значення.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на зустрічі із представниками Європейської бізнес-асоціації.

"Гетманцев зазначив, що зараз обговорюється з урядом, яким чином підприємствам стратегічного значення можна хоча б частково відшкодовувати ПДВ. Проте ті, хто не сплачує податків, не матиме відшкодування", – повідомила асоціація.

Зазначається, що відшкодування ПДВ не здійснюватиметься компаніям, які проводили експортно-імпортні операції з Росією або не подавали податкові декларації.

У той же час, до кінця війни реєстрацію податкових накладних не буде відновлено. Є офіційне податкове роз'яснення щодо цього.

Економічна правда

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ПДВ податки Верховна рада Кабмін
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