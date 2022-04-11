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З початку війни понад 70% клієнтів Привату отримали гроші з-за кордону

Понеділок, 11 квітня 2022, 12:03 - Ілля Колдомасов

З початку війни понад 70% клієнтів ПриватБанку отримали грошові перекази з-за кордону онлайн - на картку та через мобільний додаток.

Про це повідомив речник фінустанови.

Загалом з 24 лютого українці отримали через ПриватБанк закордонних переказів на 650 млн доларів США, що на 65% більше у порівнянні з таким же періодом минулого року.

Найбільше допомоги за обсягами надходить із США, Великобританії, Німеччини, Ізраїлю та Італії.

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Приватбанк
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