Урядовці хочуть спростити ведення бізнесу: збирають пропозиції

Міністерство економіки з Держрегуляторною службою хочуть оновити план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності. Громадські організації та бізнес-асоціації можуть долучитися до напрацювання пропозицій.

Про це йдеться у соцмережах міністерства.

Заступник міністра економіки з питань цифрового напрямку Ігор Дядюра нагадав про вже зроблені речі як то спрошення відкриття та подальшого ведення бізнесу та продовження термінів дії дозволів на підприємницьку діяльність.

"Ми й надалі готові оперативно реагувати на потреби бізнесу та здійснювати кроки, необхідні для його ефективної діяльності", – заявив він.

Пропозиції до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності можна подати до 19 квітня на електронні адреси meconomy@me.gov.ua та vluferenko@me.gov.ua. У листі необхідно зазначити опис проблеми, що виникає, можливі шляхи вирішення, а також суб’єкт та сферу регулювання.