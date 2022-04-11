Топ-чиновник Білорусі каже, що санкції можуть знищити ключові для економіки галузі

Міністр економіки Білорусі Олександр Червяков припустив, що західні санкції проти країни можуть знищити цілу низку ключових для економіки країни галузей.

Про це він заявив в ефірі місцевого телеканалу, повідомляє Інтерфакс.

Однак він сподівається, що постачання ключових товарів експорту країни знайде свого нового покупця. Наприклад, за словами посла Білорусі у КНР, калійні добрива законтрактовані та прямують до КНР залізницею.

Нагадуємо:

США в серпні 2021 року ввели санкції щодо "Білоруськалію", які набули чинності 8 грудня. Такі самі санкції запровадила Великобританія, а ЄС – секторальні санкції на постачання частини продукції калійної галузі Білорусі.

Також Євросоюз у рамках п'ятого пакету санкцій запровадив заборону на імпорт хлористого калію з Білорусі через Росію.