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Фінляндія призупиняє поштове сполучення з РФ і Білоруссю

Понеділок, 11 квітня 2022, 10:15 - Олексій Павлиш

Фінляндія 11 квітня призупинила поштове сполучення з РФ і Білоруссю до подальшого подальшого повідомлення.

Про це йдеться у заяві державної компанії Posti.

"З 11 квітня 2022 року Posti призупиняє відправлення всіх листів та посилок між Фінляндією та Росією, а також між Фінляндією та Білоруссю до подальшого повідомлення, виходячи з виняткових обставин згідно з угодами про Всесвітній поштовий союз.

Призупинення стосується перевезень листів і посилок з Фінляндії до Росії та Білорусі, а також з Росії та Білорусі до Фінляндії", - заявили в компанії.

Відправлення, які не можуть бути доставлені, повертаються відправникам.

У Posti нагадали, що доставка комерційних відправлень, у тому числі термінових листів та вантажів, припинена ще з 15 березня.

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