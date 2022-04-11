Фінляндія призупиняє поштове сполучення з РФ і Білоруссю

Фінляндія 11 квітня призупинила поштове сполучення з РФ і Білоруссю до подальшого подальшого повідомлення.

Про це йдеться у заяві державної компанії Posti.

"З 11 квітня 2022 року Posti призупиняє відправлення всіх листів та посилок між Фінляндією та Росією, а також між Фінляндією та Білоруссю до подальшого повідомлення, виходячи з виняткових обставин згідно з угодами про Всесвітній поштовий союз.

Призупинення стосується перевезень листів і посилок з Фінляндії до Росії та Білорусі, а також з Росії та Білорусі до Фінляндії", - заявили в компанії.

Відправлення, які не можуть бути доставлені, повертаються відправникам.

У Posti нагадали, що доставка комерційних відправлень, у тому числі термінових листів та вантажів, припинена ще з 15 березня.

Економічна правда