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Фінляндія готова швидко відмовитися від газу і нафти з Росії – прем'єр

Неділя, 10 квітня 2022, 22:05 - Економічна правда
Санна Марін (ліворуч)
Санна Марін (ліворуч)
Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що країна готова швидко відмовитись від російського природного газу і нафти.

Про це повідомляє видання Yle.

"Ми говоримо про тижні або місяці, а не про роки (для відмови від російських енергоносіїв – ред.) для Фінляндії", – зазначила Марін.

За її словами, ситуація для інших країн Європейського Союзу складніша.

"Необхідно зробити це швидко. Однак, ймовірно, багато інших країн не можуть відмовитися від російського палива так швидко, як Фінляндія. Тому зараз ми маємо шукати загальноєвропейські рішення", – додала вона.

Марін зазначила, що йдеться не про спільне фінансування, а про те, щоби подумати, як допомогти таким країнам як Німеччина знайти альтернативні джерела енергії.

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Фінляндія газ нафта Росія
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