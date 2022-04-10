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Цьогоріч в Україні планують засіяти 70% посівних площ

Неділя, 10 квітня 2022, 20:43 - Економічна правда
 
Dmytro Smoliyenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

У Міністерстві аграрної політики прогнозують, що за песимістичним сценарієм цього року в Україні може бути засіяно 70%.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону, передає Укрінформ.

"За песимістичним прогнозом видно, що вдасться засіяти 70%. Якщо території Чернігівської та Сумської області, які мають величезні аграрні площі, вдасться розмінувати у найближчі тижні, можливо площа посівної зросте до 80%", – сказав він.

Висоцький додав, що навіть за умови зменшення обсягу посівів Україна зможе забезпечити себе продовольством.

"Якщо подивитися, що ми плануємо засіяти 70%, то з них 30-40% буде для внутрішнього споживання. І також буде залишок для експорту", – зазначив заступник міністра.

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