Туреччина створює авіакомпанію для перевезення російських туристів на курорти – медіа

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Влада Туреччини затвердила триетапну "дорожню карту" із залучення російських туристів до країни в умовах санкцій, зокрема, планується створення нової авіакомпанії для чартерного перевезення на курорти.

Про це з посиланням на турецьку газету Sabah повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Загострення конфлікту між Росією та Україною призвело до проблем у туристичному секторі Туреччини, оскільки обидва ринки були дуже важливими для бізнесу. Мінкультури та туризму, Мінтранс, а також міністерство казначейства та фінансів у ситуації, що склалася, затвердили триетапну дорожню карту для залучення туристів з РФ, зокрема йдеться про створення найближчим часом нової авіакомпанії", – пише видання.

Базуватиметься авіакомпанія в аеропорту міста Анталія. Літаки виконуватимуть рейси лише між містами РФ та курортами Туреччини.

"Завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів", – пише видання.

Крім того, авіакомпанія Turkish Airlines домовилася з туроператорами із РФ про надання їм на рейсах блоків місць.

"На думку влади, з урахуванням рейсів Pegasus Airlines, деяких російських авіакомпаній та блоків місць до Туреччини вдасться залучити щонайменше 2 млн мандрівників із Росії", – пише видання.

В рамках "дорожньої карти" влада обговорює видачу кредиту на загальну суму 300 млн доларів туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik та Coral Travel для підтримки бізнесу в умовах війни в Україні.

Передбачається, що пакет підтримки для туркомпаній буде оголошено на початку травня.