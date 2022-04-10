Київську кільцеву електричку зробили швидшою
"Укрзалізниця" пришвидшує загальний час руху київської кільцевої електрички на 40 хвилин.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, з 10 квітня кільце навколо столиці поїзд долатиме на 1 годину 50 хвилин. При цьому всі зупинки електрички буде збережено.
Перший поїзд з Дарниці вирушатиме о 06:31, а зі станції Святошин – о 06:30.
Повний перелік зупинок електропоїзда: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (проспект Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.
Вартість квитка – 15 гривень.
В УЗ повідомили, що після перезапуску за два тижні руху кільцева електричка в Києві перевезла майже 100 тисяч пасажирів. До повномасштабного вторгнення Росії рух Міської електрички був у підпорядкуванні "Київпастрансу".
Найпопулярнішими сполученнями є Дарниця – Центральний вокзал, Святошин – Центральний вокзал та Почайна – Центральний вокзал.
Квитки доступні в чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.
Економічна правда
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