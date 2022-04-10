Нові санкції Єврокомісії проти Росії містять інструменти для їх обходу – Мінінфраструктури

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Єврокомісія запровадила нові санкції щодо Російської Федерації, які, однак, залишають низку винятків, які створюють можливості для обходу санкцій.

Про це заявляє Міністерство інфраструктури України.

Відповідно до санкцій, увесь зареєстрований у Росії та Білорусі вантажний транспорт зобов'язаний залишити територію Євросоюзу до 16 квітня.

У рішенні Єврокомісії зазначено, що країни-члени ЄС можуть на власний розсуд дозволити підприємствами РФ та Білорусі транспортування окремих категорій вантажів, зокрема:

- природний газ та нафта, включно з продуктами нафтопереробки, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізну руду; - фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею та добривами; - гуманітарні вантажі; - окремо передбачена можливість робити виключення для російських компаній у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування.

МІУ вважає, що відповідних санкцій недостатньо.

"Економічні наслідки санкцій мають бути співмірними втратам, які завдала Росія українським та європейським споживачам внаслідок знищеної інфраструктури – тисяч кілометрів доріг, залізничних станцій, аеропортів та заблокованих морських портів. Наразі ті вантажі, які не можуть вивозитися з українських портів, будуть постачатися до ЄС автомобільним та залізничним транспортом. Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди", – повідомили у відомстві.

Йдеться не лише про втрати України, але і країн Європи – щоб прийняти ці вантажі, країни-члени ЄС мають підготувати свою інфраструктуру складів, митних пунктів, роботи санітарних служб тощо.

На думку урядовців, низка країн ЄС займають нейтральну позицію та утримуються від прямого звинувачення Росії у війні проти України.

"Відповідно такі країни більш ймовірно скористаються цими винятками та знову дозволять агресору заробляти на європейських ринках, щоб продовжувати свої злочини на території України", – заявили в МІУ.

"Вказані винятки залишають відкритою можливістю для великого бізнесу в ЄС повернутися до звичних економічних зв’язків з Росією. Причиною п'ятого пакета санкцій Єврокомісії стало засудження воєнних злочинів Росії, зокрема масових вбивств цивільних українців у Бучі та інших населених пунктах. Зважаючи на це, не зрозуміла доцільність таких напівзаходів, які залишають величезний простір для обходу санкцій. Така позиція партнерів не виглядає послідовною та логічною", – вважають в міністерстві.

Економічна правда