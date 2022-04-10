На ЧАЕС провели другу з початку окупації станції ротацію персоналу
ДСП "Чорнобильська АЕС" повідомило про другу з початку окупації Чорнобильської АЕС ротацію персоналу.
Про це йдеться у повідомленні держпідприємства.
"09 квітня у місто Славутич повернувся 51 співробітник Чорнобильської АЕС, з тих, які працювали на майданчику станції під час її окупації військами російської федерації", - кажуть в ДП.
Серед тих, хто повернувся:
- 40 працівників, які 20 березня погодилися поїхати на окуповану станцію для ротації
- 11 працівників, які працювали на станції з 23 лютого (в цілому їх зміна замість 12 годин тривала понад 1000).
"Двох працівників, які знаходились на станції з 23 лютого, відправлено за місцем проживання до звільненого від загарбників Іванківського району.
На цей час на майданчику Чорнобильської АЕС нема жодної людини з тих, що були на станції у момент її захоплення", - наголошують в ДСП "Чорнобильська АЕС".
"Із самого початку війни промисловий майданчик ЧАЕС відрізаний від міста Славутич. Автомобільні мости знищено, а залізничний маршрут через республіку білорусь - недоступний.
Адміністрація та відповідальні підрозділи ДСП ЧАЕС шукають альтернативні шляхи зробити ротацію персоналу регулярною та максимально безпечною", - йдеться у повідомленні.
Цього разу ротація проводилася з використанням автотранспорту ЧАЕС (як власного, так і орендованого), а також плавзасобу ДП "НАЕК "Енергоатом".
Нагадаємо:
31 березня повідомлялось, що російські окупаційні війська покинули територію Чорнобильської АЕС на Київщині.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим та які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"