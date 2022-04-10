Франція готова "йти далі" і заборонити російську нафту – міністр

Міністр фінансів та економіки Франції Бруно Ле Мер заявив, що його країна "готова йти далі" та посилювати санкції проти РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю СNN.

"Ле Мер назвав напад на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинули щонайменше 50 людей, "різаниною", та закликав встановити винних, а також притягнути їх до відповідальності", - пише CNN.

"Щодо Франції, ми готові піти далі й ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні", - сказав Ле Мер.

Він зазначив, що відмова Франції від російської нафти "змінить правила гри", але додав, що для введення ще жорсткіших санкцій проти російського енергетичного сектору необхідна "європейська єдність".

За словами міністра, уже запроваджені санкції, узгоджені ЄС, були дуже ефективними і "найважчими з моменту створення ЄС".

Економічна правда