Японська Kyushu Electric Power відмовиться від закупівель російського вугілля

Японська енергетична компанія Kyushu Electric Power цього року не буде закупляти російське вугілля, яке використовується як паливо для ТЕС.

Про це повідомляє NHK.

За даними телеканалу, компанія не має довгострокових контрактів, а короткострокові не укладалися після початку війни в Україні.

Kyushu Electric Power раніше закуповувала у РФ близько 7% вугілля від обсягу, який необхідний для її теплових електростанцій.

NHK пише, що компанія знайшла альтернативних постачальників.

Нагадаємо:

Японія планує заборонити імпорт російського вугілля через звірства Росії в ході війни проти України, попри те, що залежить від РФ на 13% свого імпорту.

Економічна правда