Фінляндія готова до нових санкцій проти Росії – прем'єр

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що країна готова до нових санкцій проти РФ, а також закликала усі західні компанії припинити працювати в Росії.

Про це вона сказала в інтерв'ю Yle Ykkösaamu.

За її словами, питання потенційного вступу Фінляндії до НАТО буде розглянуто до початку літа і рішення будуть ухвалені на підставі цього аналізу.

Перед поданням заяви про членство в альянсі необхідно отримати необхідні гарантії безпеки, вважає Марін.

"45 днів війни - це на 45 днів більше, ніж потрібно. Росія веде безчесну війну, жорстоку та нелюдську, і вона має припинитися", - наголосила вона.

Прем'єр-міністр назвала промову президента Володимира Зеленського у фінському парламенті такою, що вражає.

"Усі західні компанії мають припинити свою діяльність із Росії", - підкреслила вона.

За словами Марін, Фінляндія готова ввести нові санкції проти Росії. Зростання цін на електроенергію, наголосила вона, не є перешкодою для нових санкцій.

"Люди щодня гинуть в Україні, ми маємо змусити припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього", - резюмувала Марін.

Економічна правда