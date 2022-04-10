Фінляндія готова до нових санкцій проти Росії – прем'єр
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що країна готова до нових санкцій проти РФ, а також закликала усі західні компанії припинити працювати в Росії.
Про це вона сказала в інтерв'ю Yle Ykkösaamu.
За її словами, питання потенційного вступу Фінляндії до НАТО буде розглянуто до початку літа і рішення будуть ухвалені на підставі цього аналізу.
Перед поданням заяви про членство в альянсі необхідно отримати необхідні гарантії безпеки, вважає Марін.
"45 днів війни - це на 45 днів більше, ніж потрібно. Росія веде безчесну війну, жорстоку та нелюдську, і вона має припинитися", - наголосила вона.
Прем'єр-міністр назвала промову президента Володимира Зеленського у фінському парламенті такою, що вражає.
"Усі західні компанії мають припинити свою діяльність із Росії", - підкреслила вона.
За словами Марін, Фінляндія готова ввести нові санкції проти Росії. Зростання цін на електроенергію, наголосила вона, не є перешкодою для нових санкцій.
"Люди щодня гинуть в Україні, ми маємо змусити припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього", - резюмувала Марін.
Економічна правда
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