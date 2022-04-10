Естонія передала Україні 10 тонн допомоги для відновлення пошкоджених електромереж

Естонія передала Україні понад 10 тонн допомоги, яка необхідна для відновлення пошкоджених унаслідок бойових дій електромереж.

Про це повідомило Міністерство економіки та комунікацій Естонії, пише "Європейська правда".

Партія допомоги складається переважно з алюмінієвих проводів, контрольних кабелів та інших матеріалів для ліній електропередач.

Усе це вирішили надіслати після запиту Міністерства енергетики України. Вантаж зібрали завдяки співпраці держави з Естонською асоціацією підрядників з електротехніки, яка долучила до ініціативи естонські компанії.

"Естонія всіляко допомагає Україні, яка потрапила під атаку з боку режиму Путіна. Ми допоможемо їм відновити електроенергію, тому що вона є життєво важливою", - заявив міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас.

Нагадаємо, естонські прикордонники почали активніше контролювати використання символіки, яка підтримує війну проти України, та, за необхідності, анулювати візи порушників.

Європейська правда