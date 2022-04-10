У Києві відновлює роботу бізнес: які види закладів уже працюють

У Київі відновлює роботу бізнес: у суботу, 9 квітня, у місті працювали понад 900 продовольчих магазинів, 35 ринків та близько 460 кав'ярень.

Про це повідомили в КМДА.

"Учора у місті працювали понад 900 закладів з продажу продовольчих товарів, 173 об’єкти роздрібної торгівлі "Київхліб", у тому числі 10 на території Київської області у містах Бровари та Фастів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працюють 35 ринків, близько 460 кав’ярень, 55 пекарень, близько 340 перукарень та барбершопів, понад 110 студій манікюру, 535 станцій технічного обслуговування авто, 90 ремонтних майстерень одягу, взуття, близько 30 веломайстерень, 75 магазинів з продажу одягу та взуття, 95 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків, 5 хімчисток, 75 автомагазинів та 35 мийок.



На мапі у застосунку "Київ Цифровий" оновлюють мапу бізнесу столиці, який зараз працює. Мапа також доступна за посиланням: https://bit.ly/kyiv-business.



Столичних підприємців закликають підтримати економіку: заклади, які працюють, оновлюють на мапах у застосунку "Київ Цифровий", додають в КМДА.

Щоб додати інформацію, потрібно заповнити спеціальну форму: https://cutt.ly/2DewWa8.

Економічна правда