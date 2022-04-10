Польський оператор Gaz System передав Оператору ГТС України генератори і комп'ютерну техніку
Польський оператор GAZ-SYSTEM S.A. передав Оператору ГТС України 13 генераторів різної потужності та комп'ютерну техніку.
Про це повідомляє прес-служба ОГТСУ.
"Польща завжди була одним з ключових партнерів України та залишається з нами в ці важкі часи. Наші польські колеги - оператор GAZ-SYSTEM S.A. - передали Оператору ГТС України 13 генераторів різної потужності та комп'ютерну техніку.
У разі пошкодження електромереж і знеструмлення наших інфраструктурних об'єктів зазначені генераторні агрегати дозволять автономне отримання електричної енергії. Це допоможе фахівцям ОГТСУ якомога оперативніше проводити ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених виробничих об'єктах ГТС. Крім того, наші ГРС зможуть і надалі забезпечувати безперебійний транзит газу до наших споживачів", - йдеться в повідомленні.
"Тож, фактично колеги із Gaz-System опосередковано долучилися до газопостачання в будинки та підприємства українців", - зазначили в Операторі ГТС.
Комп'ютерне обладнання та генератори будуть направлені в регіональні підрозділи центрального та східного регіону, де об'єкти ОГТСУ зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів і бойових дій.
Економічна правда
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