Матеріали для бронежилетів, дрони та броньовані авто звільнили від сплати мита та ПДВ
П'ятниця, 1 квітня 2022, 23:29 -
Верховна Рада схвалила закон, яким звільнила від сплати ввізного мита та податку на додану вартість низку товарів, призначених для потреб Збройних Сил України, тероборони та інших осіб, що беруть участь у війні проти Росії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів, законопроєкт №7234, який підтримали 320 народних депутатів.
Зазначається, що зміни дозволять здешевити виробництво кінцевої продукції для потреб українських військових.
А саме, до переліку товарів, що не оподатковуються митними платежами, внесено:
- нитки та тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів та шоломів;
- прокат плоского з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше для виготовлення бронежилетів;
- скла безпечного, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове;
- оптичні прилади для спостереження;
- апаратура для передачі та приймання голосу, зображень та іншої інформації, зокрема – апаратури для прослуховування, військових радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону, розвідувально-сигнальної апаратури тощо;
- безпілотні літальні апарати без озброєння;
- метеостанції;
- броньовані автомобілі та легкові автомобілі, інші моторні транспортні засобів, призначені переважно для перевезення людей (також звільнені від сплати акцизу).
Крім того, законом знято будь-які обмеження для переходу на третю групу платників єдиного податку зі ставкою у 2%.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"