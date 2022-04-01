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Матеріали для бронежилетів, дрони та броньовані авто звільнили від сплати мита та ПДВ

П'ятниця, 1 квітня 2022, 23:29 - Дана Гордійчук

Верховна Рада схвалила закон, яким звільнила від сплати ввізного мита та податку на додану вартість низку товарів, призначених для потреб Збройних Сил України, тероборони та інших осіб, що беруть участь у війні проти Росії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів, законопроєкт №7234, який підтримали 320 народних депутатів.

Зазначається, що зміни дозволять здешевити виробництво кінцевої продукції для потреб українських військових.

А саме, до переліку товарів, що не оподатковуються митними платежами, внесено:

  • нитки та тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів та шоломів;
  • прокат плоского з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше для виготовлення бронежилетів;
  • скла безпечного, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове;
  • оптичні прилади для спостереження;
  • апаратура для передачі та приймання голосу, зображень та іншої інформації, зокрема – апаратури для прослуховування, військових радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону, розвідувально-сигнальної апаратури тощо;
  • безпілотні літальні апарати без озброєння;
  • метеостанції;
  • броньовані автомобілі та легкові автомобілі, інші моторні транспортні засобів, призначені переважно для перевезення людей (також звільнені від сплати акцизу).

Крім того, законом знято будь-які обмеження для переходу на третю групу платників єдиного податку зі ставкою у 2%.

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Економічна правда
Укр / Рус
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