Уряд виділив кошти на страхування залізничного експорту
Уряд схвалив виділення коштів з резервного фонду бюджету для страхування власників та операторів рухомого складу – це допоможе забезпечити стабільний експорт залізницею.
Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.
Таке відшкодування надаватиметься у разі відмови його надати страховими компаніями. Відшкодування передбачено для власників та операторів рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії європейського стандарту у разі перебування такого рухомого складу на території України.
В уряді нагадують, що внаслідок розв’язаної Росією війни наразі неможливе здійснення експорту основних вантажів (зерно, руда, чорні метали тощо) через порти України, на які припадало близько 70% товарообігу.
Для того, аби підтримувати український експорт, вантажопотоки переспрямували через міжнародні залізничні переходи України у Польща, Словаччину, Румунію, Угорщину та далі у Західну Європу.
"Забезпечуючи компенсацію збитків для залізничних перевезень, уряд створює умови стабільної роботи нових логістичних маршрутів", – резюмують в Мінінфраструктури.
Державні компенсації також надаватимуться судновласникам у портах Дунайського регіону у разі відмови його надати страховими компаніями.
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