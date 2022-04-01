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Уряд виділив кошти на страхування залізничного експорту

П'ятниця, 1 квітня 2022, 22:40

Уряд схвалив виділення коштів з резервного фонду бюджету для страхування власників та операторів рухомого складу – це допоможе забезпечити стабільний експорт залізницею.

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

Таке відшкодування надаватиметься у разі відмови його надати страховими компаніями. Відшкодування передбачено для власників та операторів рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії європейського стандарту у разі перебування такого рухомого складу на території України. 

В уряді нагадують, що внаслідок розв’язаної Росією війни наразі неможливе здійснення експорту основних вантажів (зерно, руда, чорні метали тощо) через порти України, на які припадало близько 70% товарообігу. 

Для того, аби підтримувати український експорт, вантажопотоки переспрямували через міжнародні залізничні переходи України у Польща, Словаччину, Румунію, Угорщину та далі у Західну Європу. 

"Забезпечуючи компенсацію збитків для залізничних перевезень, уряд створює умови стабільної роботи нових логістичних маршрутів", – резюмують в Мінінфраструктури.

Державні компенсації також надаватимуться судновласникам у портах Дунайського регіону у разі відмови його надати страховими компаніями.

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експорт залізниця
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