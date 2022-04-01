Посівна вже розпочалась у 21 області
П'ятниця, 1 квітня 2022, 20:35 -
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що посівна кампанія вже розпочалась у 21 області держави.
Про це сказав у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
"Ми очікуємо, що сівба відбудеться на площах менших, ніж минулого року, це може бути на 25-30% менше в залежності від того, як триватимуть бойові дії, де буде заміновано", - заявив Шмигаль.
Він також додав, що звичайно Україна зможе себе прогодувати.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що посівна компанія почалась в 11 областях.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"