Посівна вже розпочалась у 21 області

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що посівна кампанія вже розпочалась у 21 області держави.

Про це сказав у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми очікуємо, що сівба відбудеться на площах менших, ніж минулого року, це може бути на 25-30% менше в залежності від того, як триватимуть бойові дії, де буде заміновано", - заявив Шмигаль.

Він також додав, що звичайно Україна зможе себе прогодувати.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що посівна компанія почалась в 11 областях.