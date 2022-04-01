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Посівна вже розпочалась у 21 області

П'ятниця, 1 квітня 2022, 20:35 - Ілля Колдомасов

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що посівна кампанія вже розпочалась у 21 області держави. 

Про це сказав у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми очікуємо, що сівба відбудеться на площах менших, ніж минулого року, це може бути на 25-30% менше в залежності від того, як триватимуть бойові дії, де буде заміновано", - заявив Шмигаль. 

Він також додав, що звичайно Україна зможе себе прогодувати. 

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що посівна компанія почалась в 11 областях.

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агросектор
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