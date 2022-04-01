Не відключений від SWIFT російський банк продовжує фінансувати війну проти України – розвідка

Через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі безпілотних літальних апаратів, що комплектують для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Російські банки й надалі фінансують російську агресію проти України. Зокрема, встановлено, що через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі БПЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно)", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що "Промсвязьбанк" 12 березня потрапив до переліку установ, відключених від системи SWIFT, "Газпромбанк" – ні.

"Що стосується "Газпромбанку", то санкції проти нього ввела лише Велика Британія. Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв", – заявили в ГУР.

Економічна правда