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Росія хоче створити продуктову кризу в світі – Шмигаль

П'ятниця, 1 квітня 2022, 19:15

Росія хоче створити велику продуктову кризу в світі, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це він заявив у ефірі українських телеканалів.

"Наміри Росії очевидні. Слідом за енергетичною кризою, до якої привела Росія наприкінці минулого року і на початку цього року в Європі та світі, їхнє завдання тепер – створити велику продуктову кризу в світі. Вони це справді роблять. Вони сьогодні знищують частину зерносховищ в Україні вони закривають експорт зерна з українських портів через морську блокаду", – сказав Шмигаль.

Водночас Україна знаходить варіанти із партнерами, як діяти у забезпеченні експорту українських зернових та іншої продукції, сказав прем'єр.

Шмигаль нагадав, що ситуація з продуктами в країні стабільна, а посівна розпочалася у 21 області країни.

Економічна правда

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продукти продовольство уряд Росія війна
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