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Данський виробник холодильників і кондиціонерів Danfoss йде з РФ і Білорусі

П'ятниця, 1 квітня 2022, 18:18

Данський виробник теплової автоматики та холодильної техніки Danfoss оголосив, що йде з ринку РФ та Білорусі

Про це повідомляє TV SYD із посиланням на заяву компанії.

За словами директора з комунікацій Danfoss Каспера Ельбйорна, це означає, що всі співробітники в двох країнах тепер будуть звільнені.

У компанії загалом 1300 російських і білоруських співробітників

За словами Ельбйорна, наразі неможливо сказати, скільки часу знадобиться Danfoss, щоб завершити свою діяльність у Росії та Білорусі.

"Ми почали готуватися до виходу з Росії та Білорусі, і, на жаль, сьогодні я не можу сказати більше", - додав він.

Danfoss присутня в Росії з 1993 року.

Санкції, перебої в ланцюжках поставок і логістичні проблеми є одними з причин, чому компанія йде з російського та білоруського ринків.

Економічна правда

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Данія компанії Росія Білорусь
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