Данський виробник холодильників і кондиціонерів Danfoss йде з РФ і Білорусі
Данський виробник теплової автоматики та холодильної техніки Danfoss оголосив, що йде з ринку РФ та Білорусі
Про це повідомляє TV SYD із посиланням на заяву компанії.
За словами директора з комунікацій Danfoss Каспера Ельбйорна, це означає, що всі співробітники в двох країнах тепер будуть звільнені.
У компанії загалом 1300 російських і білоруських співробітників
За словами Ельбйорна, наразі неможливо сказати, скільки часу знадобиться Danfoss, щоб завершити свою діяльність у Росії та Білорусі.
"Ми почали готуватися до виходу з Росії та Білорусі, і, на жаль, сьогодні я не можу сказати більше", - додав він.
Danfoss присутня в Росії з 1993 року.
Санкції, перебої в ланцюжках поставок і логістичні проблеми є одними з причин, чому компанія йде з російського та білоруського ринків.
Економічна правда
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