Виторг впав у 170 разів: Rozetka змушена звільнити більшість співробітників

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Засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін написав листа своїм співробітникам, у якому повідомив про рішення звільнити велику частину команди через наслідки війни.

Про це повідомляє ain.ua.

Чечоткін повідомив, що щомісячний оборот компанії впав з 4 млрд гривень до 23 млн грн за три тижні, склади заблоковані, магазини знищені, доставка працює з перебоями.

Раніше компанія почала розпускати свій IT-відділ через неможливість платити зарплати.

За словами Чечоткіна, з початку війни компанія повністю втратила 25 магазинів, вони знищені та розграбовані. Склади навколо Києва заблоковані. Окрім того, люди фактично перестали купувати продукцію, натомість взялись оформляти повернення товару.

"Все, що ми разом з Ірою (Ірина Чечоткіна, співвласниця Rozetka – ред.) і разом з вами будували майже 18 років, все, чому ми присвятили все життя, було знищено у нас на очах", – йдеться у листі Владислава.

Чечоткін запевняє, що спробує знову запустити бізнес – у Львові, на складі розміром в п’ятдесят разів менше.

"В останні 5 днів ми побачили позитивну динаміку. Ми побудували бомбосховище на складах під Києвом і люди змогли працювати, відчуваючи захищеність. Ми змогли налагодити логістику товарів, які потрібні українцям в першу чергу: харчових продуктів, ліхтариків, павербанків. Щоденна відвідуваність rozetka.com.ua виросла до мільйона людей. Так, це крихти у порівнянні з січнем 2022, та все ж — це надія на краще", — написав співзасновник компанії.