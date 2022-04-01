Лондонська біржа LME заборонила розміщення низки металів із РФ на своїх складах

Лондонська біржа металів (LME) ввела заборону на розміщення на своїх складах кольорових металів із РФ, у тому числі міді, свинцю, алюмінію та алюмінієвих сплавів.

Про це йдеться в оголошенні LME від 1 квітня.

Таке рішення ухвалили в рамках санкцій Великої Британії, якими запровадили додатковий тариф у 35% на імпорт ключових російських товарів, включаючи алюміній, горілку та оцет.

"Після оголошення Великою Британією додаткових 35% мит на імпорт російської міді, свинцю, первинного алюмінію та алюмінієвих сплавів дане повідомлення оголошує про негайне призупинення розміщення марок металів, перерахованих у додатку 1, на складах, зареєстрованих на LME у Великій Британії, якщо тільки склад не зможе довести, що дата вивезення з Росії була до 25 березня 2022", - йдеться у заяві LME.

Відповідно до додатка 1, заборона вводиться в тому числі на мідь "Норнікеля" та "Уралелектромеді", алюміній "Русала", вироблений у Красноярську, Братську, Саяногорську, Новокузнецьку та Волгограді, а також на Кандалакшському та Богучанському заводах, алюмінієві сплави "Сеал і К", "Пермцветмета" та Братського алюмінієвого заводу "Русала", та свинець, виготовлений на заводі "Фрегат".

Економічна правда