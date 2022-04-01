Мільйон доларів за "рускій воєнний корабль": Рада схвалила закон про винагороду за російську техніку

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Верховна Рада ухвалила закон щодо грошової винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Про це йдеться у законопроєкті №7229, який схвалили в цілому у 320 голосів.

Таким чином депутати хочуть зменшити бойовий потенціал ворога і спонукати російську армію та інші силові структури РФ добровільно передавати Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Також вони зможуть отримати від України збереження у таємниці факту передачі зброї, нові документи з новими установочними даними, безпеку перебування на території України та створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

Така ж грошова винагорода передбачена для військовослужбовців Збройних Сил України та цивільних громадян України.

Компенсація залежатиме від виду бойової техніки: