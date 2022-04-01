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Мільйон доларів за "рускій воєнний корабль": Рада схвалила закон про винагороду за російську техніку

П'ятниця, 1 квітня 2022, 16:23
 
getty images

Верховна Рада ухвалила закон щодо грошової винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Про це йдеться у законопроєкті №7229, який схвалили в цілому у 320 голосів.

Таким чином депутати хочуть зменшити бойовий потенціал ворога і спонукати російську армію та інші силові структури РФ добровільно передавати Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Також вони зможуть отримати від України збереження у таємниці факту передачі зброї, нові документи з новими установочними даними, безпеку перебування на території України та створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

Така ж грошова винагорода передбачена для військовослужбовців Збройних Сил України та цивільних громадян України.

Компенсація залежатиме від виду бойової техніки:

  • Бойовий літак винищувальної чи штурмової авіації – 1 млн доларів;
  • Бойовий гвинтокрил – 0,5 млн доларів;
  • Реактивна система залпового вогню – 25 тис. доларів калібром до 122 мм, 35 тис. Доларів калібром від 122 мм;
  • Танк, самохідна наземна артилерія – 100 тис. доларів;
  • Бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – 50 тис доларів;
  • Військове авто/тягач/інженерна машина для розвідки, розмінування, розгородження, прокладання шляхів тощо – 10 тис. доларів;
  • Корабль 1 або 2 рангу – 1 млн доларів;
  • Корабль 3 або 4 рангу – 0,5 млн доларів;   
  • Судно військового (допоміжного) забезпечення – 200 тис. доларів;
  • Судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 тис. доларів.

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