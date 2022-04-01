Міжнародне енергоагентство проведе екстрену нараду для боротьби зі зростанням цін на нафту

Міжнародна енергетична агенція проведе екстрену нараду країн-споживачів, щоб обговорити новий випуск стратегічних резервів для стримування різкого зростання цін на нафту.

Про це повідомляє Reuters.

Видання повідомляє, що великі споживачі шукають способи послабити вплив світових цін на нафту, які виросли більш ніж на 30% цього року, на їхню економіку після того, як група провідних виробників ОПЕК+ дотримувалася планів збільшити скромні 432 000 барелів на добу поставок у травні. .

Очікується, що західні санкції проти Росії призведуть до втрати близько 3 мільйонів барелів на добу російської нафти у квітні.

Нагадуємо:

Адміністрація президента США Джо Байдена буде вивільняти до 180 млн барелів нафти протягом кількох місяців із Стратегічного нафтового резерву.