У Нідерландах заморозили російські активи на майже 516 мільйонів євро

Уряд Нідерландів заморозив майже 516 млн євро російських активів, крім того, було заблоковано понад 154 млн транзакцій.

Про це повідомляє NOS з посиланням на лист, адресований місцевому парламенту.

"У Нідерландах заморожено майже 516 мільйонів євро російських активів і контрактів. Це стосується відносин з російськими банками, трастовими офісами, пенсійними фондами та керівниками інвестиційних установ. Крім того, було заблоковано понад 154 млн транзакцій", - пише видання.

Минулого тижня, 22 березня, ця сума була на рівні 400 мільйонів євро.

NOS пише, що Палата представників Нідерландів попросила уряд детально повідомити про запроваджені антиросійські санкції після виступу президента України Володимира Зеленського.

Так, уряд повідомив депутатам, що на території країни будуються 5 розкішних яхт для російських покупців, але оскільки вони ще не продані та не експлуатуються, арештувати їх поки що не можна.

Крім цього, повідомляєтся, що Нідерланди не можуть конфіскувати російську нерухомість, якщо вона записана на компанію з закритою формою власністю BV.

У такому випадку з'ясувати, хто реальний власник, дуже складно.

Економічна правда