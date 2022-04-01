На Одещині націоналізують російський метал на 90 мільйонів

Державне бюро розслідувань виявило та ініціювало націоналізацію майна російських комерсантів, яке транзитом слідувало через Україну: вартість металічних заготовок та виробів складає понад 93 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Працівники ДБР, під час проведення оперативних заходів, виявили та вилучили на території Морського торговельного порту в Одеській області майно російських комерсантів, яке транзитом слідувало через Україну. Вартість металічних заготовок та виробів складає понад 93 млн грн", - йдеться у повідомленні.

ДБР звернулося до керівника військово- цивільної адміністрації Одеської області з ініціативою примусово вилучити продукцію та передати її на потреби Збройних сил України.

"Завдяки зусиллям ДБР на потреби армії вже передано майно агресора на мільйони доларів, у тому числі паливо, залізничні вагони з продукцією, вантажівки, будівельні матеріали та інша продукція, що може використовуватись нашою армією у боротьбі з російськими військовими", - звітують у відомстві.

Економічна правда