На Одещині націоналізують російський метал на 90 мільйонів
Державне бюро розслідувань виявило та ініціювало націоналізацію майна російських комерсантів, яке транзитом слідувало через Україну: вартість металічних заготовок та виробів складає понад 93 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"Працівники ДБР, під час проведення оперативних заходів, виявили та вилучили на території Морського торговельного порту в Одеській області майно російських комерсантів, яке транзитом слідувало через Україну. Вартість металічних заготовок та виробів складає понад 93 млн грн", - йдеться у повідомленні.
ДБР звернулося до керівника військово- цивільної адміністрації Одеської області з ініціативою примусово вилучити продукцію та передати її на потреби Збройних сил України.
"Завдяки зусиллям ДБР на потреби армії вже передано майно агресора на мільйони доларів, у тому числі паливо, залізничні вагони з продукцією, вантажівки, будівельні матеріали та інша продукція, що може використовуватись нашою армією у боротьбі з російськими військовими", - звітують у відомстві.
Економічна правда
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