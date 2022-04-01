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Інфляція в єврозоні досягла рекорду

П'ятниця, 1 квітня 2022, 12:47

Споживчі ціни у єврозоні у березні збільшилися на 7,5% у річному вираженні.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це максимальний показник за історію підрахунків. Аналітики, опитані Trading Economics, в середньому очікували зростання цін на 6,6%.

Інфляція оновила рекордний максимум четвертий місяць поспіль, при цьому вона перевищує цільовий показник Європейського центрального банку на рівні 2% більш ніж утричі.

Висока інфляція обумовлена переважно підвищенням цін на енергоносії, що продовжилося, – на 44,7% порівняно з 32% у лютому.

Продукти харчування, алкоголь та тютюн минулого місяця подорожчали на 5% проти 4,2% місяцем раніше. Вартість послуг зросла на 2,7% порівняно з 2,5% у лютому.

Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв у березні збільшилися на 3% у річному вираженні, що стало максимумом із січня 1997 року, після підвищення на 2,7% у попередньому місяці. Тим часом показник виявився трохи нижчим за очікування експертів на рівні 3,1%.

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інфляція ЄС Європа енергетика
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