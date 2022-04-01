Виробнича активність у РФ в березні впала майже до дворічного мінімуму

У березні виробнича активність у РФ показала різке падіння з першої хвилі пандемії - аналітики це пов'язують зі збільшенням термінів постачання та гострою нестачею матеріалів.

Про це пише Reuters.

Так, індекс ділової активності (PMI) обробних галузей РФ різко знизився в березні до 44,1 пункта з 48,6 пунктів у лютому, підрахувало рейтингове агентство S&P Global.

Скорочення виробничої активності стало найсуттєвішим з травня 2020 року, коли Росія переживала першу стадію пандемії COVID-19.

Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання ділової активності, а нижче за цей рівень - на її уповільнення.

У дослідженні не згадується про вторгнення РФ в Україну та про санкції проти агресора.

Спад виробничої активності пояснюється різким збільшенням термінів постачання продукції і пов'язаної з цим гострою нестачею матеріалів.

"Час виконання замовлення значно збільшився, і це стало рекордним показником через гостру нестачу матеріалів", - наголошується в дослідженні.

Економічна правда