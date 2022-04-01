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Італія та Іспанія обговорили будівництво газопроводу, щоб зменшити залежність від РФ

П'ятниця, 1 квітня 2022, 12:05 - Ілля Колдомасов

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що обговорював зі своїм іспанським колегою ідею будівництва газопроводу до Іспанії в рамках планів відмови Європи від російського газу.

Про це повідомляє Reuters.

"Південні середземноморські країни Європи зараз розуміють, що вони можуть бути дуже важливими центрами для газу сьогодні, а також і насамперед для водню завтра", - сказав Драгі, додавши, що 30-40% російських запасів можна замінити відразу, від решти ж частки буде набагато складніше.

"Комісія ЄС вивчає можливість будівництва газопроводу", - зазначив прем'єр.

Нагадуємо:

Іспанія має найбільші регазифікаційні потужності в Європі, але транспортування газу до Європи через Піренеї було проблемою через вузькі місця.

Європа отримує близько 40% постачання газу з Росії і намагається знайти альтернативи та диверсифікувати структуру своїх постачань після вторгнення Москви в Україну та газового шантажу з боку Кремля.

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газ Італія Іспанія
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