Італія та Іспанія обговорили будівництво газопроводу, щоб зменшити залежність від РФ
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що обговорював зі своїм іспанським колегою ідею будівництва газопроводу до Іспанії в рамках планів відмови Європи від російського газу.
Про це повідомляє Reuters.
"Південні середземноморські країни Європи зараз розуміють, що вони можуть бути дуже важливими центрами для газу сьогодні, а також і насамперед для водню завтра", - сказав Драгі, додавши, що 30-40% російських запасів можна замінити відразу, від решти ж частки буде набагато складніше.
"Комісія ЄС вивчає можливість будівництва газопроводу", - зазначив прем'єр.
Нагадуємо:
Іспанія має найбільші регазифікаційні потужності в Європі, але транспортування газу до Європи через Піренеї було проблемою через вузькі місця.
Європа отримує близько 40% постачання газу з Росії і намагається знайти альтернативи та диверсифікувати структуру своїх постачань після вторгнення Москви в Україну та газового шантажу з боку Кремля.
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