Аеропорт "Пулково" в РФ можуть використовувати у воєнних цілях, частку в ньому має Німеччина

РФ використовує аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі у війні проти України і відправляє з нього свої військові літаки, при цьому опосередковано часткою летовища володіє влада Німеччини.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем" (Радіо Свобода та UA:Перший).

Так, щонайменше 6 військових літаків РФ користуються цим аеропортом задля цілей повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться про:

військово-транспортний літак ІЛ-76МД 223-го льотного підрозділу Військово-космічних сил (ВКС) Росії;

великий транспортний літак АН-124-100 "Руслан" 224-го льотного підрозділу ВКС Росії;

ІЛ-76ТД ВКС Росії;

ІЛ-76МД 224-го льотного підрозділу ВКС Росії;

ІЛ-62М ВКС Росії;

Ту-154М ВКС Росії (цей літак зазвичай перевозить російське військове керівництво).

"Тобто російські збройні сили можуть використовувати аеропорт "Пулково" з військовою метою – в тому числі під час війни Росії проти України", – йдеться у розслідуванні.

Аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі входить у п’ятірку найбільших у Росії. Керуюча компанія – російська фірма "Воздушные ворота северной столицы", 25% якої належить німецькій компанії Fraport.

Fraport контролює німецька влада: понад 31% компанії належить федеральній землі Гессен та близько 21% – місту Франкфурт.

Як розповів німецькому виданню Hessenschau.de адвокат Віктор Вінклер, юридичні ризики для Fraport, уряду штату та міста Франкфурта – величезні. Юрист додав, що, якщо факти використання російською армією аеропорту "Пулково" у війні проти України будуть підтверджені, то може бути визнано, що німецька Fraport порушує міжнародне кримінальне законодавство.

Раніше журналісти Hessenschau.de також звернули увагу на те, що в "Пулково" розташована комендатура військових сполучень – це вказано на сайті аеропорту. Такі комендатури – це представництва Міністерства оборони РФ, які відповідають за військові перевезення у місця дислокації.

У самому Fraport кажуть, що аеропорт "Пулково" є цивільним і компанії не відомо про його військове використання чи комендатури. На початку березня там заявили, що угода, за Fraport отримала частку в "Пулково", не передбачає можливості її продажу, але компанія шукає варіанти виходу з капіталу керуючої компанії петербурзького аеропорту.