Ціни на нафту продовжують знижуватися 1 квітня на заяві президента США Джо Байдена про намір спрямовувати на ринок у середньому по 1 мільйону барелів нафти на добу зі стратегічного резерву протягом наступних шести місяців.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 104,35 долара за барель, що на 0,36 долара (0,34%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 31 березня ці контракти подешевшали на 6,73 долара (6%), до 104,71 долара за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі становить 99,66 долара за барель, що на 0,62 долара (0,62%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії.

У четвер вартість цих контрактів впала на 7,54 долара (7%), до 100,28 долара за барель.

У березні Brent подорожчала на 6,9%, WTI – на 4,8%, за перший квартал ціни зросли відповідно на 39% та 33%.

Байден, виступаючи у Білому домі, закликав американські компанії нарощувати видобуток, щоб досягти зниження цін на нафту. Це, серед іншого, дозволить знизити роль експорту енергоносіїв із Росії, заявив він.

Крім того, Байден запропонував розглянути в Конгресі заходи, які б підштовхнули компанії в США до більш активного видобутку нафти.