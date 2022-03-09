В Україну прибула нова партія Starlink від Маска
Середа, 9 березня 2022, 23:01
Україна отримала нову партію станцій Starlink, що забезпечують сталий зв’язок завдяки супутниковому інтернету.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну. Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці", – написав Федоров у своєму Facebook.
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