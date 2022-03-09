Без "Гри престолів" та "Матриці": телегігант WarnerMedia зупиняє роботу в РФ

Телевізійна компанія WarnerMedia, до якої входять Warner Bros та HBO, зупиняє трансляцію в РФ та призупиняє нові релізи.

Про це повідомляє Variety з посиланням на листа, розісланого співробітникам керівником компанії Джейсоном Кіларом.

"Після російського вторгнення в Україну WarnerMedia призупиняє весь новий бізнес в Росії. Це включає припинення трансляції наших каналів, припинення ліцензування всього нового контенту російськими організаціями та призупинення запланованих випусків кінотеатрів та ігор", – пише Кілар.

Компанія уважно стежить за цією ситуацією ухвалюватиме і майбутні бізнес-рішення з урахуванням контексту. "Наші думки в цей момент з народом України", – пише голова компанії.





