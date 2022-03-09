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У Росії прискорилася інфляція

Середа, 9 березня 2022, 19:47

Річна інфляція у Російській Федерації у лютому прискорилася до 9,15% з 8,73% у січні.

Про це повідомляє Росстат.

Продовольство подорожчало за рік на кінець лютого на 11,46%, непродовольчі товари – на 8,96%, послуги – на 6,1%.

Інфляція за тиждень з 26 лютого до 4 березня, за даними Мінекономрозвитку, підскочила до 2,22%. Легкові автомобілі подорожчали на 15-17%, телевізори – на 15%, смартфони – на 9,6%.

Продовольство подорожчало на 0,83%, закордонний туризм – на понад 28%.

Опитані Bloomberg експерти вважають, що сплеск інфляції в Росії буде серед найвищих у світі з початку століття.

Економічна правда

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інфляція РФ Росія

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