У Росії прискорилася інфляція

Річна інфляція у Російській Федерації у лютому прискорилася до 9,15% з 8,73% у січні.

Про це повідомляє Росстат.

Продовольство подорожчало за рік на кінець лютого на 11,46%, непродовольчі товари – на 8,96%, послуги – на 6,1%.

Інфляція за тиждень з 26 лютого до 4 березня, за даними Мінекономрозвитку, підскочила до 2,22%. Легкові автомобілі подорожчали на 15-17%, телевізори – на 15%, смартфони – на 9,6%.

Продовольство подорожчало на 0,83%, закордонний туризм – на понад 28%.

Опитані Bloomberg експерти вважають, що сплеск інфляції в Росії буде серед найвищих у світі з початку століття.

Економічна правда