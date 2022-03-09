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Ціна на газ у Європі опустилася нижче 1700 доларів

Середа, 9 березня 2022, 19:21

9 березня ціна на газ у Європі під час біржових торгів опустилася нижче за 1700 доларів за тисячу кубометрів вперше з 4 березня.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Раніше, 7 березня, блакитне паливо подорожчало на 79% – до 3900 доларів за тисячу "кубів".

Економічна правда

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